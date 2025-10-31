VfB Stuttgart bei RB Leipzig: Undav in der Startelf? Knifflige Entscheidung für Hoeneß

Der Stürmer zeigt nach seiner Verletzung aufsteigende Form. Ob er am Samstag in der Anfangsformation steht, ist aber völlig offen. Ein Blick auf die Lage im Sturm.

Deniz Undav ist zurück. Nach seiner mehrwöchigen Pause wegen eines Innenbandanrisses im Knie fand der Stürmer des VfB Stuttgart zuletzt immer mehr zu seiner Form, steuerte beim Doppelpack gegen den FSV Mainz 05 in der Bundesliga (2:1) und im DFB-Pokal (2:0) ein Tor und eine Vorlage bei. Da würde es nahe liegen, ihn im Topspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig erneut von Beginn an aufzubieten. Einerseits.

Auf der anderen Seite war die Belastung für Undav nach seiner Zwangspause zuletzt durchaus hoch, worauf auch sein Trainer verweist. „Es ist natürlich so", sagt Sebastian Hoeneß, „dass er aus einer längeren Verletzung kam und wahrscheinlich schon einen Tick mehr gespielt hat als ursprünglich geplant." Zugleich fühlt sich der Stürmer fit und einsatzfähig. „Er hat es gut verkraftet", so Hoeneß. Das habe Undav ihm im persönlichen Gespräch zurückgemeldet.

Der Einsatz von Tiago Tomas ist fraglich

Was zudem für einen Einsatz des 29-Jährigen spricht: Die Alternativen im Sturmzentrum sind rar gesät. Ermedin Demirovic fehlt seit Anfang des Monats wegen einer beginnenden Fraktur der Fußwurzel, seit dieser Woche steht hinter einem weiteren Sturm-Kandidaten ein Fragezeichen: Tiago Tomas musste nach dem Aufwärmen vor dem Pokalspiel am Mittwoch in Mainz wegen Oberschenkelproblemen passen, sein Einsatz für Samstag ist komplett offen.

Auch Außenspieler Jamie Leweling ist ein Kandidat für die Position im Sturmzentrum. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Nach dem Pokalspiel erfolgte ein MRT beim Portugiesen. „Es war ein bisschen was zu sehen, aber nichts Strukturelles. Deswegen wird es abhängig sein von seinem Schmerzempfinden“, sagt Hoeneß über Tomas, der am Donnerstag locker laufen war. Nun müsse man sehen, so der Stuttgarter Trainer, ob eine höhere Belastung möglich sei.

Sollte Tomas ausfallen, bliebe neben Undav als Kandidat für die Mittelstürmer-Position noch Jamie Leweling. Der spielte in der Vergangenheit zwar meist auf dem Flügel, war von Hoeneß neben Tomas und Undav aber als einer der drei Sturm-Kandidaten während des Fehlens von Demirovic genannt worden. „Ich möchte nichts ausschließen“, sagt der Trainer deshalb mit Blick auf die Startelf in Leipzig. In der womöglich erneut Deniz Undav stehen wird.