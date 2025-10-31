VfB Stuttgart bei RB Leipzig: Undav in der Startelf? Knifflige Entscheidung für Hoeneß

Der Stürmer zeigt nach seiner Verletzung aufsteigende Form. Ob er am Samstag in der Anfangsformation steht, ist aber völlig offen. Ein Blick auf die Lage im Sturm.
Deniz Undav ist zurück. Nach seiner mehrwöchigen Pause wegen eines Innenbandanrisses im Knie fand der Stürmer des VfB Stuttgart zuletzt immer mehr zu seiner Form, steuerte beim Doppelpack gegen den FSV Mainz 05 in der Bundesliga (2:1) und im DFB-Pokal (2:0) ein Tor und eine Vorlage bei. Da würde es nahe liegen, ihn im Topspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig erneut von Beginn an aufzubieten. Einerseits.