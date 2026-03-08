VfB Stuttgart bei Mainz 05: Demirovic berichtet von seinem Austausch mit Kohr

Die Duelle zwischen dem Mainzer Verteidiger und dem Stuttgarter Stürmer sind auch beim jüngsten Aufeinandertreffen am Samstag hitzig. Nach dem Spiel kommt es zur Aussprache.
Dominik Kohr und der VfB Stuttgart – das war in der jüngeren Vergangenheit keine besonders freundschaftliche Beziehung. Eher eine, die von Reibungen und Uneinigkeit geprägt war. Die Spielweise des Verteidigers von Mainz 05 sorgte immer wieder für Unmut aufseiten der Stuttgarter – in der Hinrunde hatte VfB-Stürmer Deniz Undav für Aufsehen mit der Aussage gesorgt, dass Kohr dafür bekannt sei, Leute zu verletzen.