Im Video: Das sind die Chancen der VfB-Profis

1 Bei der WM 2026 sind acht VfB-Spieler dabei. Foto: imago/Montage StZN

An diesem Donnerstag startet die Fußball-WM 2026. Im Video blicken Philipp Maisel und Christian Pavlic auf die acht VfB-Spieler, die bei dem Mega-Turnier in Nordamerika dabei sind.











Link kopiert



Es ist soweit! An diesem Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Unsere „PodCannstatt“-Hosts Philipp Maisel und Christian Pavlic blicken für Euch auf die acht VfB-Spieler, die bei dem Mega-Turnier dabei sind – und analysieren die jeweiligen Gruppen ihrer Teams. Wer hat die besten Chancen auf eine erfolgreiche WM? Viel Spaß beim Anschauen!