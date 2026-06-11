VfB Stuttgart bei der WM 2026: Im Video: Das sind die Chancen der VfB-Profis
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Bei der WM 2026 sind acht VfB-Spieler dabei. Foto: imago/Montage StZN

An diesem Donnerstag startet die Fußball-WM 2026. Im Video blicken Philipp Maisel und Christian Pavlic auf die acht VfB-Spieler, die bei dem Mega-Turnier in Nordamerika dabei sind.

Es ist soweit! An diesem Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Unsere „PodCannstatt“-Hosts Philipp Maisel und Christian Pavlic blicken für Euch auf die acht VfB-Spieler, die bei dem Mega-Turnier dabei sind – und analysieren die jeweiligen Gruppen ihrer Teams. Wer hat die besten Chancen auf eine erfolgreiche WM? Viel Spaß beim Anschauen!

 

Die Schwerpunkte der WM-Vorschau:

  • Begrüßung 00:00
  • Deutschland 00:51
  • Ecuador 03:18
  • Marokko 06:53
  • Bosnien-Herzegowina 10:08
  • Schweiz 14:09
  • Fazit 15:51

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