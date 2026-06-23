1 Das ist Deutschlands WM-Held Deniz Undav. Foto: imago/Montage StZN

Mit seinen Toren und Vorlagen sorgt Deniz Undav vom VfB Stuttgart bei der WM 2026 für Furore. Im Video stellt MeinVfB-Sportchef Dirk Preiß den Stürmerstar ausführlich vor.











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Deniz Undav ist derzeit in aller Munde. Mit seinen beiden Toren im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste führte er das DFB-Team zum 2:1-Sieg. Doch wie tickt der Star des VfB Stuttgart? Was macht ihn so besonders? MeinVfB-Sportchef Dirk Preiß blickt auf seinen Werdegang und diverse Rekorde – und stellt auch den Familienmenschen Deniz Undav vor. Viel Spaß beim Anschauen!