VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: Zagadou beim BVB – der Publikumsliebling kehrt zurück

Fünf Jahre spielte er beim BVB, bekam von den Fans sogar ein eigenes Lied – jetzt tritt Dan-Axel Zagadou erstmals seit mehr als drei Jahren mit dem VfB in Dortmund an.
Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) ist der VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund zu Gast. Für einige Stuttgarter wird es dabei ein Wiedersehen mit der Vergangenheit. Zwar hat der VfB im vergangenen Jahr keinen Profi vom BVB verpflichtet, doch mehrere Spieler im aktuellen Kader trugen bereits das Trikot der Schwarz-Gelben: Atakan Karazor, Chris Führich, Pascal Stenzel, Stefan Drljaca und Dan-Axel Zagadou.