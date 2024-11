VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Sieglos gegen Alonso – doch diese Statistik macht Mut

Am Freitag gastiert der VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen. In den bisherigen fünf Partien konnte Sebastian Hoeneß im Trainerduell gegen Xabi Alonso nicht gewinnen – doch eine Statistik macht Mut.

Bayern München gegen Borussia Dortmund war gestern – zuletzt ist es vielmehr das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart, das Fußballdeutschland elektrisiert und in seinen Bann zieht. Spektakuläre Szenen, viele Tore und dramatische Wendungen prägten die jüngsten Begegnungen der beiden Teams.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Für die Fans und Verantwortlichen des VfB gab es nach Schlusspfiff nicht viel zu feiern. Stets hatte die Werkself das glücklichere Ende für sich – und im Trainerduell konnte VfB-Coach Sebastian Hoeneß noch nicht gegen Xabi Alonso gewinnen. Blickt man indes detailliert auf die einzelnen Spielverläufe, zeigt sich eine Statistik, die dem schwäbischen Traditionsverein durchaus Mut machen sollte.

Sebastian Hoeneß will „auch mal mehr mitnehmen“

Denn: Fünfmal kam es in Pflichtspielen bis dato zum Duell dieser beiden Übungsleiter. Rechnet man zu den 90 Minuten pro Spiel die jeweils angezeigte Nachspielzeit hinzu, kommt man auf eine Gesamtspielzeit von 486 Minuten. In diesen 486 Minuten lag Bayer Leverkusen lediglich acht Minuten in Führung. Vier Minuten im DFB-Pokal (nach dem 3:2 durch Jonathan Tah), vier Minuten im Supercup (nach dem 1:0 durch Victor Boniface). Die restliche Spielzeit stand es entweder Unentschieden – oder der VfB lag in Front.

Eine bemerkenswerte Statistik, die dem VfB Mut machen kann – oder Sebastian Hoeneß eher sogar verärgert? „Auf der einen Seite nervt das“, so der Coach des Vizemeisters bei der Pressekonferenz vor der Partie im Rheinland. „Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass wir gegen die Mannschaft, die jüngst dominiert hat, über weite Strecken ganz gut ausgesehen haben. Aber wir wollen nicht nur gut ausschauen. Und auch wenn wir uns ganz sicher nicht verstecken müssen für die drei Unentschieden: Wir wollen mehr – und wir werden es auch dieses Mal wieder versuchen.“

Bleibt abzuwarten, wie sich diese Statistik am Freitag (20.30 Uhr) entwickelt – und ob der VfB Stuttgart dieses Mal Grund zur Freude haben wird.

Die letzten fünf Duelle zwischen VfB und Bayer

Bundesliga (14.05.23):

VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 1:1 (1:0 Guirassy 57., 1:1 Palacios 70.)

Bundesliga (10.12.23):

VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 1:1 (1:0 Führich 40., 1:1 Wirtz 47.)

DFB-Pokal (06.02.24):

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 3:2 (0:1 Anton 11., 1:1 Andrich 50., 1:2 Führich 58., 2:2 Adli 66., 3:2 Tah 90.)

Bundesliga (27.04.24):

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 2:2 (0:1 Führich 47., 0:2 Undav 56., 1:2 Adli 61., 2:2 Andrich 90.+6)

Supercup (17.08.24):

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 4:3 i.E. (1:0 Boniface 11., 1:1 Millot 15., 1:2 Undav 63., 2:2 Schick 88.)