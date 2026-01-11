VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Der VfB sendet ein Signal der Stärke

Die Genugtuung ist zu spüren gewesen. Bei Trainer Sebastian Hoeneß, bei Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und auch bei den Spielern des VfB Stuttgart. Endlich ist es geschafft. Nach zuletzt sechs meist hochklassigen Anläufen unter Hoeneß ist es dem Fußball-Bundesligisten gelungen, gegen Bayer Leverkusen zu gewinnen. Als stehe die Bay-Arena nicht im Rheinland, sondern im Himalaya. Dieser Gipfel der Gefühle schien unerreichbar für die Weiß-Roten. Egal, wie stark der VfB gegen den Doublesieger von 2024 und Vizemeister von 2025 auftrat. Fast schon, als seien Begegnungen mit der Werkself mit einem Fluch belegt.

Die Profis im Trikot mit dem Brustring formulieren ihre Ambitionen auf einen Titel, die Qualifikation für die Königsklasse oder die WM-Teilnahme im Sommer dabei offensiver als die Verantwortlichen. Der Pokalsieg im vergangenen Mai hat schlichtweg Lust auf mehr gemacht. Und der VfB hat einen Reifeprozess durchlaufen. Die Dauerbelastungen sind Normalität geworden.

Das Team hat in Leverkusen nicht nur eine gute Balance zwischen energischer Defensive und effizienter Offensiver gefunden, sondern sie befindet sich auch im Gleichgewicht zwischen der nötigen Selbstsicherheit, um Erfolge einzufahren und der ebenso nötigen Bodenhaftung, um nicht gleich abzuheben. Diese Haltung zu bewahren, ist nun Aufgabe von Trainer Hoeneß und Sportchef Wohlgemuth – nicht nur vor dem nächsten Spitzenspiel am Dienstagabend gegen Eintracht Frankfurt.