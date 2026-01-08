Das drohende Wetterchaos in Teilen Deutschlands wirkt sich auch auf die Reiseplanung der Stuttgarter aus. Trainer Sebastian Hoeneß erklärt die vorzeitige Anreise.
Mit Blick auf das befürchtete Wetterchaos in den nächsten Tagen geht der VfB Stuttgart bei seiner Reiseplanung lieber auf Nummer sicher. „Wir haben entschieden, einen Tag vorher zu fliegen, um zu vermeiden, dass aufgrund der Witterung irgendetwas schiefläuft“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).