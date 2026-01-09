VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Anreise erschwert? Die Wetterlage rund um das VfB-Spiel

In Deutschland herrscht in weiten Teilen Schnee- und Eischaos. Wie es für die Reise zum Auswärtsspiel des VfB in Leverkusen aussieht.
Am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) bestreitet der VfB Stuttgart bei Bayer 04 Leverkusen sein erstes Pflichtspiel des Jahres 2026. Die Mannschaft des VfB reist extra am Freitagnachmittag an, um einem möglichen Wetterchaos aus dem Weg zu gehen. In anderen Teilen Deutschlands haben Auswärtsfans aktuell mit erheblichen Problemen bei der Anreise zu kämpfen. Doch wie sieht es für die Reise der VfB-Anhänger zur Auswärtsfahrt nach Leverkusen aus?