VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Anreise erschwert? Die Wetterlage rund um das VfB-Spiel

In Deutschland herrscht in weiten Teilen Schnee- und Eischaos. Wie es für die Reise zum Auswärtsspiel des VfB in Leverkusen aussieht.

Am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) bestreitet der VfB Stuttgart bei Bayer 04 Leverkusen sein erstes Pflichtspiel des Jahres 2026. Die Mannschaft des VfB reist extra am Freitagnachmittag an, um einem möglichen Wetterchaos aus dem Weg zu gehen. In anderen Teilen Deutschlands haben Auswärtsfans aktuell mit erheblichen Problemen bei der Anreise zu kämpfen. Doch wie sieht es für die Reise der VfB-Anhänger zur Auswärtsfahrt nach Leverkusen aus?

Für die Stuttgarter Fans scheint die Reise nach Leverkusen nach jetzigem Stand (Freitag, 14 Uhr) nicht in Gefahr zu sein. Bei einzelnen Zugverbindungen weist die Deutsche Bahn witterungsbedingt auf langsamere Fahrten hin, von Ausfällen ist derzeit weder für Freitag noch für Samstag die Rede.

Auch der Deutsche Wetterdienst warnt in der Region um Stuttgart und Leverkusen nicht vor extremen Wetterbedingungen wie im Norden. Dennoch könnten möglicher Schnee in der Nacht auf Samstag sowie stellenweise Glätte am Morgen die Autofahrt erschweren – insbesondere im Raum Leverkusen.

Eine Spielabsage wie im Fall der Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig steht aber bislang nicht im Raum. „Wir haben keine Sorgen, sind top präpariert und haben die Wetterlage im Blick“, sagt Valeska Homburg, Leiterin der Medienabteilung von Bayer.

Warm einpacken sollten sich die Fans im Stadion auf jeden Fall. Laut Wetterprognosen werden zum Anpfiff Temperaturen von minus vier Grad erwartet – womit das bislang kälteste VfB-Spiel dieser Saison bevorsteht.