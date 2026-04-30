VfB Stuttgart bei 1899 Hoffenheim: „Man wird die Fans spüren“ – Tausende Stuttgarter in Sinsheim

Wird das Spiel des VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) wieder zu einem Heimspiel? Im vergangenen Jahr haben rund 17 000 Stuttgarter Fans ihre Mannschaft auswärts in der PreZero Arena unterstützt. Und damit mehr als die Hälfte des Stadions eingenommen – die Arena in Sinsheim verfügt über eine Kapazität von 30 150 Plätzen insgesamt.

Bereits im Jahr zuvor in der Saison 2023/2024 waren die VfB-Fans in Sinsheim mit etwa 15 000 Anhängern vertreten. Auch an diesem Samstag wird mit einem hohen Andrang von Stuttgart-Fans gerechnet. Neben dem offiziellen Kontingent von zehn Prozent der Tickets, die an die Gastmannschaft gehen – in diesem Fall sind das um die 3000 – dürften sich in den letzten Monaten auch viele VfB-Fans über den Verkauf der TSG Karten für das Spiel gesichert haben.

Die kurze Anreise von rund 85 Kilometern und die sportliche Bedeutung des Spiels – für beide Mannschaften geht es noch um die direkte Champions-League-Qualifikation – sorgte dafür, dass die Arena dieses Mal schon weit im Voraus ausverkauft war.

Sebastian Hoeneß: „Die Unterstützung ist einmalig“

Genau darauf freut sich Sebastian Hoeneß. „Die Unterstützung ist einmalig. Absolute Spitze in Deutschland“, sagte der VfB-Trainer bei der Pressekonferenz. Die Spiele in Sinsheim seien in den letzten Jahren besonders gewesen. Und auch, wenn die genaue Anzahl an Stuttgart-Anhängern noch nicht feststeht, ist sich Hoeneß sicher: „Man wird die Fans spüren. Die Jungs werden sich unterstützt fühlen und wir werden gemeinsam eine Wirkung erzielen – sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen.“