VfB Stuttgart bei 1899 Hoffenheim: „Man wird die Fans spüren“ – Tausende Stuttgarter in Sinsheim

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß setzt am Samstag auch auf die Unterstützung von den Rängen und betont vor dem Auswärtsspiel: „Die Unterstützung ist einmalig.“
Wird das Spiel des VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) wieder zu einem Heimspiel? Im vergangenen Jahr haben rund 17 000 Stuttgarter Fans ihre Mannschaft auswärts in der PreZero Arena unterstützt. Und damit mehr als die Hälfte des Stadions eingenommen – die Arena in Sinsheim verfügt über eine Kapazität von 30 150 Plätzen insgesamt.