1 Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende der VfB AG, blickt zuversichtlich in die nächsten Wochen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am Tag nach dem 0:4 beim FC Bayern hat sich Alexander Wehrle in einer TV-Sendung geäußert. Wie groß sind die Sorgen des Vorstandsvorsitzenden der VfB AG?











Es gibt sicherlich bessere Zeitpunkte für einen Besuch in der TV-Sendung „Doppelpass“ von Sport1. Aber: Zusage ist Zusage – und so musste Alexander Wehrle am Sonntagmorgen nach dem 0:4 des VfB Stuttgart beim FC Bayern vor die Kameras.