VfB Stutgart in der Europa League: Der VfB verliert – und das wirkt sich auf die deutsche Quote aus

Kein Zweifel. Der VfB Stuttgart steht verdient im Achtelfinale der Europa League. Allerdings besteht auch kein Zweifel daran, dass die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß im Rückspiel der Play-off-Runde anfangs nicht die nötige Spannung auf den Platz gebracht hat. Das war schon nach 32 Sekunden zu sehen, als Luke McCowan den 1:0-Siegtreffer für Celtic Glasgow erzielte – ein früher Schreck, der das klare 4:1 aus dem Hinspiel vor einer Woche jedoch nicht ins Wanken brachte. Je länger die Begegnung in der MHP-Arena dauerte, desto deutlicher wurde der Qualitätsunterschied zwischen dem deutschen Pokalsieger und dem schottischen Fußballmeister.