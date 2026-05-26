VfB-Star fährt zur WM: Mit El Khannouss – Marokko gibt WM-Kader bekannt
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Bilal El Khannouss bestritt bislang 21 Länderspiele für Marokko. Foto: IMAGO/PsnewZ/IMAGO/Laurent SANSON / PsnewZ

Bilal El Khannouss steht im Aufgebot von Marokko für die Weltmeisterschaft in Nordamerika. Wer noch im Kader des mit Stars gespickten Africa-Cup-Siegers steht.

Mit Bilal El Khannouss will Marokkos Nationalmannschaft ihren großen WM-Erfolg von 2022 wiederholen. Nationaltrainer Mohamed Ouahbi berief den Offensivspieler vom VfB Stuttgart in seinen 26er-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Vor vier Jahren in Katar waren die Nordafrikaner sensationell bis ins Halbfinale gestürmt.

 

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Die Marokkaner, die im März nach dem abgebrochenen Finale gegen den Senegal (0:1) am Grünen Tisch zum Afrika-Cup-Sieger ernannt worden waren, setzen zudem auf PSG-Star Achraf Hakimi, Offensivspieler Brahim Diaz von Real Madrid und den früheren Bayern-Profi Noussair Mazraoui.

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Der WM-Kader im Überblick:

Marokko trifft in Gruppe C auf Rekordweltmeister Brasilien, Schottland und Außenseiter Haiti. Die Spiele finden jeweils um 0 Uhr deutscher Zeit statt.

 