VfB-Star fährt zur WM: Mit El Khannouss – Marokko gibt WM-Kader bekannt

1 Bilal El Khannouss bestritt bislang 21 Länderspiele für Marokko. Foto: IMAGO/PsnewZ/IMAGO/Laurent SANSON / PsnewZ

Bilal El Khannouss steht im Aufgebot von Marokko für die Weltmeisterschaft in Nordamerika. Wer noch im Kader des mit Stars gespickten Africa-Cup-Siegers steht.











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Mit Bilal El Khannouss will Marokkos Nationalmannschaft ihren großen WM-Erfolg von 2022 wiederholen. Nationaltrainer Mohamed Ouahbi berief den Offensivspieler vom VfB Stuttgart in seinen 26er-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Vor vier Jahren in Katar waren die Nordafrikaner sensationell bis ins Halbfinale gestürmt.