VfB-Profis bei der Fußball-WM: Jaquez als Gruppensieger weiter, auch Demirovic darf sich freuen

Nach den vier deutschen Nationalspielern zieht ein weiterer Profi des VfB Stuttgart sicher in die K.o.-Runde der Fußball-WM ein. Und auch ein sechster ist so gut wie sicher weiter.
Die vier deutschen Fußball-Nationalspieler des VfB Stuttgart hatten schon nach zwei Partien dieser Weltmeisterschaft Klarheit. Nach zwei Siegen stand fest, dass sie als Gruppensieger in das Sechzehntelfinale einziehen werden. Das abschließende Gruppenspiel am Donnerstag gegen Ecuador hat für die DFB-Elf keine sportliche Bedeutung mehr.