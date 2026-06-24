VfB-Profis bei der Fußball-WM: Jaquez als Gruppensieger weiter, auch Demirovic darf sich freuen

Nach den vier deutschen Nationalspielern zieht ein weiterer Profi des VfB Stuttgart sicher in die K.o.-Runde der Fußball-WM ein. Und auch ein sechster ist so gut wie sicher weiter.

Die vier deutschen Fußball-Nationalspieler des VfB Stuttgart hatten schon nach zwei Partien dieser Weltmeisterschaft Klarheit. Nach zwei Siegen stand fest, dass sie als Gruppensieger in das Sechzehntelfinale einziehen werden. Das abschließende Gruppenspiel am Donnerstag gegen Ecuador hat für die DFB-Elf keine sportliche Bedeutung mehr.

Am Mittwochabend hat es ein weiterer VfB-Spieler seinen deutschen Vereinskollegen gleichgetan. Luca Jaquez hat mit der Schweiz in Vancouver den Gastgeber Kanada 2:1 besiegt und zieht damit als Sieger der Gruppe B in die erste K.o.-Runde ein. Dort geht es am Freitag (3. Juli) gegen einen Tabellendritten weiter.

Ermedin Demirovic (re.) hat mit Bosnien und Herzegowina gegen Katar gewonnen. Foto: IMAGO/DIRK WAEM

Luca Jaquez stand gegen Kanada in der Startelf vom Nationaltrainer Murat Yakin – auch er hat einst beim VfB gespielt. In der 74. Minute wurde der Abwehrspieler gegen Silvan Widmer ausgewechselt.

Zeitgleich zu Jaquez spielte die Nationalelf von Bosnien und Herzegowina ihr letztes Spiel dieser Gruppe B. Dabei erledigte die Mannschaft von Ermedin Demirovic die Pflichtaufgabe gegen Katar und siegte 3:1. Der Stürmer des VfB Stuttgart stand in der Startelf und spielte durch. Die Bosnier sicherten sich in der Gruppe B durch den Erfolg mit nun vier Punkten den dritten Platz.

Acht von zwölf Gruppendritten kommen neben den beiden jeweils Erstplatzierten in die K.o.-Runde. Ob Ermedin Demirovic mit seinen Bosniern dabei sein wird, ist sehr wahrscheinlich, rechnerisch aber noch nicht ganz sicher.