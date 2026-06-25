VfB-Profi bei der WM: El Khannouss rückt immer mehr in den Fokus - warum der VfB gelassen bleibt

Der Stuttgarter Offensivspieler spielt bei der WM mit Marokko stark auf und zieht auf der großen Bühne die Aufmerksamkeit auf sich. Die Linie des VfB ist aber eindeutig.
Es ist noch gar nicht so lange her, da durchlief Bilal El Khannouss eine schwierige Phase. Beim VfB Stuttgart fand der Offensivspieler in der Rückrunde der Saison 2025/26 nicht zu seiner Form des ersten Halbjahres und pendelte zwischen Ersatzbank und Startelf, auch sein Stammplatz in der marokkanischen Nationalmannschaft wackelte. Selbst bei der WM-Generalprobe gegen Norwegen (1:1) vor drei Wochen kam er erst im Verlauf der zweiten Hälfte ins Spiel.