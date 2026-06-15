VfB-Profi bei der WM 2026: „Für die anderen war es heiß“ – El Khannouss profitierte von besonderem Vorteil

Der Stuttgarter Offensivspieler spricht über die Vorzüge seiner Position auf dem Flügel, die Ambitionen mit Marokko und sein erstes Jahr beim VfB.

Beim VfB Stuttgart spielte er in der zurückliegenden Saison des Öfteren im offensiven Zentrum oder in den Halbräumen, beim WM-Auftakt mit Marokko gegen Brasilien (1:1) lief Bilal El Khannouss aber auf dem linken Flügel auf und klebte über weite Strecken der Partie an der Seitenlinie. Die Position war zwar etwas ungewohnt, hatte aber einen klaren Vorteil in puncto Hitze.

Da sich El Khannouss im MetLife-Stadion in East Rutherford häufig nahe des Spielfeldrands aufhielt, wehte ihm auch immer wieder eine frische Brise ins Gesicht. „Ich war nahe an der Klimaanlage, manchmal kann man es fühlen“, berichtete der 22-Jährige nach der Partie bei „Sky“ und ergänzte: „Für die anderen war es wirklich heiß.“

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Der Leistung tat das keinen Abbruch. Gegen Brasilien gab es ein leistungsgerechtes Remis und damit den ersten Turnierpunkt für Marokko, das als amtierender Afrika-Cup-Sieger angereist ist und bei vielen als Geheimfavorit gilt. „Das Marokko von heute ist nicht mehr das von früher. Wir haben viel Qualität im Team und viel Selbstvertrauen. Wir spielen jedes Spiel, um zu gewinnen“, sagt El Khannouss, der aber auch betont: „Wir können glücklich mit dem einen Punkt gegen Brasilien sein.“

Bilal El Khannouss zog in seiner ersten Saison mit dem VfB in die Champions League ein. Foto: Tom Weller/dpa

Das gilt im Übrigen auch für sein erstes Jahr in Stuttgart, auf das der technisch versierte Offensivspieler zufrieden zurückblickt. „Ich bin glücklich in Stuttgart. Sie haben mich vom ersten Tag an gut willkommen geheißen. Nach der WM werde ich mich erholen, dann will ich stärker zurückkommen nächste Saison.“ Nun aber steht zunächst die WM im Fokus – und das nächste Spiel am Samstag gegen Schottland.