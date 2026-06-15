VfB-Profi bei der WM 2026: „Für die anderen war es heiß“ – El Khannouss profitierte von besonderem Vorteil

Der Stuttgarter Offensivspieler spricht über die Vorzüge seiner Position auf dem Flügel, die Ambitionen mit Marokko und sein erstes Jahr beim VfB.
Beim VfB Stuttgart spielte er in der zurückliegenden Saison des Öfteren im offensiven Zentrum oder in den Halbräumen, beim WM-Auftakt mit Marokko gegen Brasilien (1:1) lief Bilal El Khannouss aber auf dem linken Flügel auf und klebte über weite Strecken der Partie an der Seitenlinie. Die Position war zwar etwas ungewohnt, hatte aber einen klaren Vorteil in puncto Hitze.