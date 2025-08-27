VfB-Pokalspiel in Braunschweig: „Ich weiß nicht, wie gut ich heute einschlafen kann“

Nach dem Sieg des VfB Stuttgart im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals haben sich die Beteiligten geäußert. Die Stimmen zum Spiel.
In der ersten Runde des DFB-Pokals hat der VfB Stuttgart gegen das Team von Eintracht Braunschweig mit 8:7 im Elfmeterschießen gewonnen. Nach der Verlängerung hatte es 4:4 (3:3, 1:1) gestanden. Durch den Sieg zieht der Titelverteidiger in die nächste Runde ein. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.