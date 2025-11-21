VfB-Leihgabe bei SC Paderborn: Das sagt Ralf Kettemann über Dennis Seimen

VfB-Leihgabe Dennis Seimen mischt mit dem SC Paderborn die zweite Liga auf. SCP-Trainer Ralf Kettemann beschreibt seinen Torwart und lässt sich auch über flache Spieleröffnungen aus.

Dennis Seimen stand in allen zwölf Zweitligaspielen des Spitzenreiters SC Paderborn in dieser Saison von der ersten bis zur 90. Minute im Tor. Die 19-jährige Leihgabe vom VfB Stuttgart kassierte nur zehn Gegentore, lediglich der FC Schalke 04 (sieben) musste weniger Treffer hinnehmen. SCP-Trainer Ralf Kettemann (39), früher auch Spieler bei den Stuttgarter Kickers, spricht vor dem Heimspiel an diesem Samstag (13 Uhr) gegen Hannover 96 über seine Qualitäten.

Herr Kettemann, können Sie bitte Dennis Seimen aus Ihrer Sicht beschreiben?

Er ist ein Wahnsinnskerl für seine 19 Jahre. Er hat eine unglaubliche Ausstrahlung, er ist ein absoluter Gewinnertyp und ganz nebenbei noch ein top Torwart. Er hat sich unserem Spiel komplett angepasst und Dinge angenommen.

Was heißt das?

Unser Spiel ist pragmatischer ausgerichtet als in einer U23 oder in der gesamten Jugend beim VfB Stuttgart. Man muss Dennis hoch anrechnen, dass er den Schalter so umlegen kann. Das zeigt einfach auch seine professionelle Haltung. Er macht hier nicht sein Ding, sondern hat sich komplett auf uns eingelassen.

Im DFB-Pokal haben Sie ihn nicht eingesetzt.

Und trotzdem war er immer der Erste, der beim Torschützen war, weil er so mitfiebert.

Dennis Seimen (2. v. li.) jubelt mit seinen Mitspielern, darunter der Ex-VfB-Jugendspieler Mika Baur (re.). Foto: IMAGO/Jan Huebner

Was verstehen Sie konkret unter einer pragmatisch ausgerichteten Spielweise? Dass nicht immer von hinten raus das Spiel eröffnet wird, sondern auch mal das Prinzip Langholz gilt?

Die Gefahr, die ich gerade im Fußball sehe, und was ich auch bei Trainerlehrgängen mitbekomme, ist, dass sich Trainer daran ergötzen, flach rauszuspielen. Das kann ja alles schön sein und macht auch mehr Spaß. Es kann aber auch sehr effektiv, schön und smart sein, wenn im November der Platz schlecht ist, dass man dann einen Gegner mal hoch überspielt, auch das ist part of the game. Das ist mit pragmatisch gemeint.

Dennis Seimen ist bis Saisonende vom VfB an den SCP ausgeliehen. Und dann?

Muss man sehen, wie es weitergeht.