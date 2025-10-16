VfB-Legende trifft Ardian Krasniqi: So schlägt sich Timo Hildebrand im Boxring

Ardian Krasniqi besitzt Star-Potenzial – auch weil der Boxer aus Rottweil Prominente hinter sich hat, die ihn unterstützen. Einer ist Timo Hildebrand, der Meister-Torwart des VfB.
Normalerweise geht Timo Hildebrand (46) mit der Schale, die er sich wie einige seiner damaligen Teamkollegen nach der VfB-Meisterschaft 2007 hat anfertigen lassen, nicht hausieren. Er würde es peinlich finden, das Imitat bei jeder Gelegenheit vorzuzeigen. Doch diesmal macht er eine Ausnahme. Weil es ihm der Freund, den er in Rottweil besucht, wert ist.