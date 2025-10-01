VfB in der Europa League: VfB Stuttgart und FC Basel – die Fast-Zwillinge von 1893

Der VfB Stuttgart trifft in der Europa League auf den FC Basel. Mit dem Club aus der Schweiz verbindet den VfB das Jahr der Gründung. Was macht den FCB noch besonders?

In zwei Pflichtspielen erst haben sich der VfB Stuttgart und der FC Basel getroffen. Das war in der ersten Runde des Uefa-Pokals in der Saison 1978/1979. Die Stuttgarter haben sich damals durchgesetzt, 4:1 und 3:2 endeten die Partien – und es ist doch eher überraschend, dass es bis zu diesem Donnerstag (Anpfiff 21 Uhr) dauerte, ehe sich die beiden Clubs erneut treffen. Denn: Ihre Geschichte hat fast zeitgleich begonnen.

Die Vereinsgründung Der 15. November 1893 gilt als das Gründungsdatum des FC Basel – der damit fast ein Zwilling des VfB Stuttgart ist. Der 9. September 1893 ist als Geburtstag des Clubs aus Cannstatt notiert. In Basel wurde einst per Zeitungsanzeige um Interessierte geworben, wenig später trafen sich dann die Gründungsmitglieder. Ein Teil von ihnen gehörte dem Basler Ruderclub an.

Die Vereinsfarben Auf den Ruderclub gehen auch die Vereinsfarben Rot und Blau zurück. Dass diese auch der FC Barcelona trägt, ist kein Zufall. Hans Gamper stammt aus Winterthur, spielte beim FC Basel, ehe er 1899 in Spanien den FC Barcelona gründete.

Der erste Meistertitel Es dauerte bis 1953, ehe der FC Basel erstmals die Schweizer Meisterschaft gewann. Auch hier: Fast eine Parallele zum VfB. Die Stuttgarter holten diesen Titel in Deutschland 1950 und 1952.

Die Erfolge Der FC Basel hatte zwar auch sportlich schwierige Jahre mit Spielzeiten in der zweiten Liga. Der Club sammelte in den vergangenen Jahrzehnten aber auch nationale Titel en masse. 21 Meisterschaften und 14 Pokalsiege sind zusammengekommen. Auch aktuell in der FCB amtierender Meister und Pokalsieger.

Der St. Jakob-Park in Basel. Hier bestritt der VfB Stuttgart im Sommer 2019 ein Testspiel gegen den FC Basel. Foto: Pressefoto Baumann

Die Erfolgstrainer Auch hier: eine klare Verbindung zum VfB Stuttgart. Die erste große Erfolgsära des FC Basel prägte Helmut Benthaus, der 1965 vom 1. FC Köln zum FC Basel kam. Zunächst fungierte er einige Jahre als Spielertrainer, bildete unter anderem mit dem früheren VfB-Coach Jürgen Sundermann das Mittelfeld. Ab 1971 war er dann nur noch Coach. Er blieb bis 1982 und holte in dieser Zeit siebenmal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Dann ging Benthaus zum VfB Stuttgart – und wurde 1984 auch dort Meister. Eine weitere glorreiche Ära erlebte der FC Basel zwischen 1999 und 2009 unter Christian Gross mit je vier Meisterschaften und Pokalsiegen. Gross hörte im Sommer 2009 beim FCB auf und übernahm im folgenden Dezember den VfB Stuttgart – musste dort aber nach nicht einmal einem Jahr wieder gehen.

Das Stadion Seit 1967 bestreitet der FC Basel seine Heimspiele im St. Jakob-Park. Das Stadion gilt als die schönste Fußballarena der Schweiz und ist die größte. Zwischen 1999 und 2001 wurde das „Joggeli“, wie das Stadion genannt wird, abgerissen und neu gebaut. Heute bietet es 38.512 Zuschauern Platz. Bei internationalen Spielen sinkt die Kapazität auf 36.618. Im St. Jakob-Park wurde auch schon Europa-League-Geschichte geschrieben. 2016 fand hier das Finale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Sevilla statt – ohne Happyend für Jürgen Klopp. Der unterlag mit den Reds 1:3. 2008 gewann die deutsche Nationalmannschaft in Basel das EM-Viertelfinale gegen Portugal und das EM-Halbfinale gegen die Türkei (jeweils 3:2).

Die Deutschen 53 Spieler aus Deutschland haben im Laufe der Jahre beim FC Basel gespielt, darunter auch einige, die davor oder danach beim VfB Stuttgart aktiv gewesen sind. Unter anderem Ottmar Hitzfeld, Maurizio Gaudino oder Axel Kruse. Beim VfB haben bislang 16 Schweizer unter Vertrag gestanden. Auch hier gibt es einige, die auch beim FC Basel aktiv gewesen sind. Unter anderem: Die Yakin-Brüder und Marco Streller.

Der Uhrencup Es gibt einen Titel, den sowohl der FC Basel als auch der VfB Stuttgart schon gewonnen hat. Es ist der Uhrencup. Das Vorbereitungsturnier wurde viele Jahre im Sommer vom FC Grenchen ausgetragen. Der FCB hat das Turnier 13-mal gewonnen, der VfB einmal: 2010 unter dem Schweizer Cheftrainer Christian Gross.

Die Europa League Zum Abschluss noch eine Verbindung zum VfB. In der Saison 2012/2013 spielten die Stuttgarter letztmals in der Europa League, scheiterten damals im Achtelfinale an Lazio Rom. In der selben Saison kam der FC Basel in der Europa League so weit wie noch nie. Erst im Halbfinale war gegen den späteren Gewinner FC Chelsea Schluss. In der aktuellen Europapokalsaison hat der FC Basel sein Auftaktmatch beim SC Freiburg 1:2 verloren. Der VfB siegte 2:1 gegen Celta Vigo. Die weiteren Gegner des FC Basel sind nach dem VfB noch Olympique Lyon, FCSB Bukarest, KRC Genk, Aston Villa, Red Bull Salzburg und Viktoria Pilsen.