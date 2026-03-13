VfB in der Europa League: Unfair oder einfach clever? Die Diskussion um die Spielweise des FC Porto

Nach dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Porto wird viel über die Spielweise der Gäste diskutiert. Provokant und dreckig sei diese gewesen. Wie sollte der VfB damit umgehen?
Einen Impfstoff gegen widerborstige Gegner im internationalen Vereinsfußball gibt es noch nicht. Und es braucht ihn auch gar nicht. Sagt zumindest Fabian Wohlgemuth. Denn der Sportvorstand des VfB Stuttgart attestierte am Donnerstagabend seinen Spielern, sie hätten sich im Laufe der Partie ja selbst „immunisiert“. Gegen das, was der Kontrahent so alles ins Spiel gebracht hatte.