VfB in der Europa League: Sebastian Hoeneß lobt sein Team – warum die Europareise des VfB dennoch endet

Der Traum vom Viertelfinaleinzug in der Europa League ist geplatzt. Dabei hat der VfB Stuttgart beim FC Porto ein gutes Spiel abgeliefert. Wie es dennoch zum 0:2 kam.
Es war 21.30 Uhr Ortszeit in Porto, die Partie des VfB Stuttgart gegen den heimischen FC noch lange nicht vorüber – die Europareise der Gäste aus dem deutschen Südwesten allerdings bereits dem Ende geweiht. Der VfB hatte im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League eine über weite Strecken gute Partie abgeliefert, doch wie schon im Hinspiel eine Woche zuvor reichten dem FC Porto einige starke Szenen, um den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. Alles klar war dann in dieser 72. Minute.