VfB in der Europa League: Mittwoch live im Stream – der MeinVfB-Countdown im Europapokal ist zurück

Der Auftakt ist geglückt, aber: Wie schlägt sich der VfB am Donnerstag beim FC Basel? Darüber reden wir – in unserem Livestream zur Europa League am Mittwochabend. Seid dabei!

In der vergangenen Saison hat der VfB Stuttgart sein Comeback in der Champions League gefeiert – und wir haben dazu eine Neuerung etabliert: den Live-Countdown vor den jeweiligen Partien. Nun ist der Pokalsieger zurück in der Europa League – und pünktlich zum ersten Auswärtsspiel feiert auch unser Livestream als Einstimmung sein Comeback.

Am Donnerstag (21 Uhr) ist das Team des Trainers Sebastian Hoeneß zu Gast beim FC Basel. Einen Tag, bevor der Anpfiff im St. Jakob-Park ertönt, blicken wir live auf die Partie, diskutieren über die Chancen des VfB, stellen den Gegner vor und versorgen euch mit den letzten News aus der Schweiz, indem wir unsere MeinVfB-Reporter vor Ort zuschalten.

Im Studio in Stuttgart begrüßen euch Dirk Preiß und Philipp Maisel aus unserem MeinVfB-Team, seid live dabei, wenn sie um 18.30 Uhr auf Sendung gehen. Hier geht’s direkt zum Livestream:

Seid dabei! Viel Spaß beim Zuschauen!