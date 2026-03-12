VfB in der Europa League: Mit Rückstand ins Rückspiel – wie es zur kniffligen Ausgangslage des VfB kam

Im Achtelfinal-Hinspiel unterliegt der VfB Stuttgart dem FC Porto mit 1:2. Eine schwache Phase kostet den VfB eine bessere Ausgangslage. Unsere Analyse zum Spiel.
Es war stimmungsvoll und teils hitzig. Es war eng und größtenteils ein Kampf auf Augenhöhe. Es war emotional und oft elektrisierend. Es hatte viel von einem großen Fußballabend – nur nicht das passende Ergebnis aus Sicht des VfB Stuttgart. Als der Litauer Donatas Rumsas die Partie der Stuttgarter gegen den FC Porto am Donnerstagabend abpfiff, stand da eine 1:2-Niederlage für den VfB.