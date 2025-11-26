VfB in der Europa League: Jetzt live im Stream – unser MeinVfB-Countdown zum Spiel in Deventer

Was muss man alles wissen zur Partie des VfB Stuttgart bei den Go Ahead Eagles in Deventer? Wir sagen es euch – in unserem Live-Countdown heute ab 18 Uhr. Schaut rein!
Setzen die Adler von Deventer zum nächsten Höhenflug in der Europa League an? Oder stutzt das Team des VfB Stuttgart dem Außenseiter die Flügel? Die Ausgangslage ist aus Stuttgarter Sicht recht klar. Die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß will am Donnerstagabend (21 Uhr) einen weiteren Schritt in Richtung Zwischenrunde im Europapokal gehen.