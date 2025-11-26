VfB in der Europa League: Der VfB bei den Eagles – auch ein Duell der Last-Minute-Spezialisten

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison eine besondere Qualität entwickelt: Das Team entscheidet Spiele oft spät. Aber: Auch die Go Ahead Eagles geben nie auf.
Der VfB Stuttgart betritt an diesem Donnerstagabend in der Europa League ja Neuland. Im Stadion De Adelaarshorst in Deventer war der Club bislang noch nie zu Gast. Aber: Man kann sich so in etwa vorstellen, was los sein wird in diesem kleinen, engen Kasten, wenn die Niederländer treffen. Oder wenn sie ein Spiel im letzten Moment doch noch auf ihre Seite ziehen.