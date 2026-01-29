Für den VfB Stuttgart steht der letzte Spieltag der Europa League an. Das gilt auch für den Gegner aus Bern, dessen Trainer Gerardo Seoane von dem Bundesligisten viel hält.

Für den VfB Stuttgart geht es an diesem Donnerstag (21 Uhr/NITRO/Liveticker) um den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Der Gegner aus Bern kämpft dagegen um einen Platz in den Play-offs. Beim Gegner steht ein für den VfB durchaus bekanntes Gesicht an der Seitenlinie. Young-Boys-Coach Gerardo Seoane bestritt als Trainer in der Bundesliga mit Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach insgesamt sieben Duelle gegen den VfB (vier Siege, drei Niederlagen). Im achten Aufeinandertreffen erwartet der Schweizer ein extrem intensives Spiel.

„Die Stuttgarter werden uns sehr hoch anlaufen und versuchen, uns in Mann-gegen-Mann-Situationen zu verwickeln“, meinte Seoane auf der Pressekonferenz vor der Partie beim VfB. „Es braucht von uns eine Top-Leistung. Wir müssen die Räume eng machen und aktiv verteidigen“, sagte der Berner Coach und lobte zudem die aktuelle Form des Bundesligisten.

Auf die Personalien angesprochen, schwärmte er vor allem von Dennis Undav, dessen Unberechenbarkeit nur schwer zu kontrollieren sei. Seoane äußerte sich zudem positiv über das Aufbauspiel des VfB. „Die Doppelsechs aus Atakan Karazor und Angelo Stiller gibt den Takt vor. Die Beiden finden immer das richtige Timing“, sagte der 47-Jährige. Auch die Schnelligkeit der formstarken Flügelspieler Chris Führich und Jamie Leweling hob er hervor.

„Wir wissen, dass wir morgen nahezu 100 Prozent abrufen müssen. Wenn der Weg in der Europa League weitergehen würde, wäre das ein Erfolg für die Young Boys Bern“, erklärte Seoane.