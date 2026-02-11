Gelingt dem VfB ein Dreier gegen den 1. FC Köln, wäre dies der 53. Bundesligasieg unter Sebastian Hoeneß, der in der Erfolgstabelle aller VfB-Trainer sehr gut im Rennen liegt.
Er war bis zuletzt ein gern gesehener Gast auf dem Trainingsgelände des VfB – und ein gleichsam treuer wie erfahrener Ratgeber: Jürgen Sundermann war nach Spielen des VfB noch in der Ära des Cheftrainers Hannes Wolf in der Spielzeit 2016/17 regelmäßig bei den Heimspielen der Stuttgarter dabei. Letztlich hatten Wolf und Sundermann nach Ende dieser Saison ja auch etwas gemeinsam: Beide hatten sie den VfB in einer der größten Krisen der Vereinsgeschichte aus Liga zwei zurück in die Bundesliga geführt.