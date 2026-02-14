VfB II in der 3. Liga: Elongo-Yombos Sternstunde zu viel für fahrlässige Stuttgarter

1 Kai Brünker (Mitte) traf per Kopf zum 2:0 – der Knockout für die Stuttgarter. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland

Der VfB Stuttgart II verliert im Ludwigspark zu Saarbrücken. Der Rückenwind des Sieges gegen 1860 war nicht stark genug für einen weiteren Erfolg der jungen Stuttgarter Nachwuchstruppe.











Link kopiert



Das Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen den VfB Stuttgart II in der 3. Liga war eines einer Mannschaft, die dringend den Bock umstoßen musste gegen eine, der das jüngst gelungen war. Doch der Rückenwind des VfB-II-Sieges gegen 1860 München aus der Vorwoche erwies sich schnell als laues Lüftchen. „Wir kamen zwar gut in die Partie rein und konnten für einige Unruhe im Saarbrücker Lager sorgen“, bilanzierte Stuttgarts Trainer Nico Willig, doch seine Mannschaft „ging zu fahrlässig“ mit den sich bietenden Möglichkeiten um und geriet mit dem Pausenpfiff auch noch „verdient in Rückstand“ (Willig). Rodney Elongo-Yombo traf zur Saarbrücker Pausenführung (45.+1).