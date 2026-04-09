VfB gegen Hamburger SV: Last oder Lust? Was Traditionsclubs von anderen Vereinen abhebt

VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV – am Sonntag kommt es zum Duell zweier Traditionsclubs. Welche Rolle spielt diese Art von Vereinen im modernen deutschen Fußball?
Vermutlich sind es nur noch ein paar Wochen – dann sind die Top Ten der ewigen Tabelle der Bundesliga auch aktuell wieder beisammen im Fußball-Oberhaus. Der Hamburger SV ist seit dem vergangenen Sommer zurück, nun steht der FC Schalke 04 auf Platz eins der zweiten Liga. Mit besten Aufstiegschancen. Es wäre: die Rückkehr eines weiteren Traditionsvereins. Was auch Alexander Wehrle zufrieden zur Kenntnis nehmen würde.