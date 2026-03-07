VfB gegen FSV Mainz 05: Remis in Mainz – Stuttgart lässt Punkte liegen

Der VfB kommt beim Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 nur zu einem 2:2.
DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart hat im Rennen um die Champions League wichtige Punkte liegen lassen. Die Schwaben spielten beim Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 2:2 (0:1) und sammelten bei der Generalprobe für das Europa-League-Achtelfinale kommenden Donnerstag nur wenig Selbstvertrauen. Immerhin Platz vier verteidigte Stuttgart durch das Remis. Für die Mainzer hatte der nächste Punkt im Tabellenkeller vor ihrem K.o.-Spiel in der Conference League hingegen einen hohen Wert.