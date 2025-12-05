Mit dem Trio Kimmich, Goretzka und Pavlovic trifft Angelo Stiller gegen die Bayern auf seine Konkurrenten im Ringen um ein WM-Ticket. Sein Heimtrainer stärkt ihm den Rücken.
Diese Szene ist natürlich im kollektiven Gedächtnis haften geblieben: Wie Angelo Stiller am Sonntag den Freistoß im Hamburger Volkspark tief in der Nachspielzeit quer legte, dieser aufgrund eines Absprachefehlers mit Deniz Undav dann beim Gegner landete – und der verdutzte HSV so durch seinen späten Knockout-Treffer von Fabio Viera noch mit 2:1 gewann.