VfB gegen den Hamburger SV: „Ist natürlich Mist“ – Deniz Undav fehlt gegen den FC Bayern

Eigentlich herrschte beim VfB Stuttgart große Freude nach dem 4:0 gegen den Hamburger SV. Ausgerechnet für Deniz Undav lief es aber nicht – und das hat Folgen.
Als er nach dem Spiel gemeinsam mit Chris Führich übers Feld schlenderte, konnte Deniz Undav schon wieder ein wenig lächeln. Es gab im Grunde ja auch einigen Grund zur Freude. Der VfB Stuttgart hatte eben den Hamburger SV klar dominiert und mit 4:0 besiegt. Aber: Ausgerechnet für den Stürmer des VfB war es trotz allem kein wirklich guter Sonntagabend.