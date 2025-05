VfB gegen Arminia Bielefeld: Die Startelf beider Final-Teams im direkten Vergleich

1 Die Kapitäne beider Mannschaften: Atakan Karazor (li.), Mael Corboz Foto: imago/Baumann

Die Pokalfinalisten aus Stuttgart und Bielefeld im Eins-gegen-Eins-Vergleich: Eigentlich eine klare Sache. Oder?











Auf dem Papier ist es eine klare Sache: Hier der Bundesligist, der in der Champions League Real Madrid und Juventus Turin Paroli bot und der nicht weniger als sechs aktuelle A-Nationalspieler in seiner Startelf aufbieten wird. Dort der Zweitliga-Aufsteiger, der bis vor kurzem noch in Verl und Unterhaching unterwegs war. Das Pokalfinale (Samstag, 20 Uhr) eine klare Sache also? Wird sich zeigen. Wir nehmen die Startelf beider Teams genauer unter die Lupe.