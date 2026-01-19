VfB gegen 1. FC Union Berlin: „Glückstreffer“ – das bittersüße Wiedersehen mit Wooyeong Jeong

Der VfB Stuttgart war drauf und dran, den dritten Sieg im dritten Spiel dieses Jahres einzufahren – dann aber schlug ein früherer VfB-Profi zu.
Als die Partie längst angepfiffen und auch schon das meiste Gepäck im Mannschaftsbus des 1. FC Union Berlin verstaut war, stand der junge Mann immer noch an der Ausgangstür – und wartete auf immer wieder bekannte Gesichter. Eine Umarmung hier, ein kleiner Plausch da, fast immer ein Handshake. Keine Frage: Das Wiedersehen mit den alten Kollegen machte Wooyeong Jeong Spaß. Aber das war ja auch kein Wunder.