VfB-Fanblog „Vertikalpass“: Steile Thesen seit über zehn Jahren

1 Für einen erfolgreichen Pass braucht es zwei Leute: Andreas Zweigle (links) und Sebastian Rose. Foto: privat

Sie sind ein wichtiger Teil eines Vereins, ohne sie und ihre Kultur ist der Fußball nichts: Fans sind es, die einen Club und seine Größe ausmachen. Grund genug, uns einmal den Anhängern des VfB Stuttgart genauer zu widmen.











Fußball ist Kulturgut, Fußball ist ein Lebensgefühl, Fußball ist ohne seinen wichtigsten Bestandteil nichts: Fußballfans und Fankultur machen den Sport, der in vielen Ländern dieser Welt den Ton angibt, erst zu dem, was er ist: Die wichtigste Nebensache der Welt. Auch beim VfB Stuttgart gilt, die Fans der Weiß-Roten sind eine Macht und machen Woche für Woche, landauf, landab, sehr deutlich, welche Wucht der Verein für Bewegungsspiele von 1893 entwickeln kann. Die VfB-Fans sind aber mehr als nur reisefreudig und stimmgewaltig: Sie sind vielfältig, divers, geprägt von Werten und sie stehen in guten wie in schlechten Zeiten zu ihrem Club. Zeit für uns, einige von ihnen etwas näher vorzustellen. Zum Beispiel zwei Bloggern,die mit ihren steilen Thesen die VfB-Welt seit über zehn Jahren bereichern.