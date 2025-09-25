VfB-Celta Vigo bei RTL – wann geht es los? (Live-Übertragung)

Die Vorberichterstattung zum Fußball beginnt heute erst um 20.35 Uhr - direkt nach „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit Zoes Kampf um das Sorgerecht für Clara.
Erst Soap, dann Fußball: Wer heute Abend das Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Celta de Vigo im Free-TV verfolgen möchte, muss sich etwas gedulden. RTL beginnt die Übertragung mit der Vorberichterstattung erst um 20.35 Uhr - später als bei Fußballübertragungen üblich. Der Grund: Die beliebte Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ hat Vorrang und läuft wie gewohnt um 19.40 Uhr.