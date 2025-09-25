VfB-Celta Vigo bei RTL – wann geht es los? (Live-Übertragung)

Die Vorberichterstattung zum Fußball beginnt heute erst um 20.35 Uhr - direkt nach „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit Zoes Kampf um das Sorgerecht für Clara.

Erst Soap, dann Fußball: Wer heute Abend das Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Celta de Vigo im Free-TV verfolgen möchte, muss sich etwas gedulden. RTL beginnt die Übertragung mit der Vorberichterstattung erst um 20.35 Uhr - später als bei Fußballübertragungen üblich. Der Grund: Die beliebte Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ hat Vorrang und läuft wie gewohnt um 19.40 Uhr.

Die Serie erzählt wie immer vom Leben einer fiktiven Berliner Nachbarschaft, in der Liebe, Freundschaften und Intrigen für ständig neue Dramen sorgen. In der heutigen GZSZ-Folge steht Zoe im Mittelpunkt, die ihre Sozialstunden im Jeremias ableistet.

VfB-Spiel erst ab 20.35 Uhr nach GZSZ bei RTL

Sie lässt sich dabei weder von Jessica noch von John einschüchtern und hofft, dass die Erfüllung der Auflagen sie dem Ziel eines gemeinsamen Sorgerechts für Clara näherbringt. Erst nach dem obligatorischen Cliffhanger am Ende der Folge dürfen die Fußballfans übernehmen.

Nach GZSZ startet der VfB Stuttgart dann um 21 Uhr in der MHP-Arena in die neue Europa-League-Saison und trifft auf den spanischen Klub Celta de Vigo. Dank des DFB-Pokalsiegs betritt der VfB zum zweiten Jahr in Folge die internationale Bühne. Während die Stuttgarter in der vergangenen Saison in der Champions League nicht über die Liga-Phase hinauskamen, hoffen sie nun in der Europa League auf mehr Erfolg.

Für RTL ist GZSZ fast so wichtig wie die Europa League und der VfB. Foto: RTL

Europa-League-Spiele heute (25.9.2025)

An jedem Spieltag der Europa League überträgt RTL insgesamt zehn Spiele live – allerdings nur eines davon im Free-TV.

Lille OSC - Brann Bergen (18.45 Uhr)

Go Ahead Eagles - FCSB Bukarest (18.45 Uhr)

Aston Villa - FC Bologna (21.00 Uhr)

Glasgow Rangers - KRC Genk (21.00 Uhr)

RB Salzburg - FC Porto (21.00 Uhr)

Ferencvaros Budapest - Viktoria Pilsen (21.00 Uhr)

Young Boys Bern - Panathinaikos (21.00 Uhr)

FC Utrecht - Olympique Lyon (21.00 Uhr)

VfB Stuttgart - Celta Vigo (21:00 Uhr)

Am Mittwoch wurden bereits neun Partien ausgetragen, darunter auch der 2:1-Erfolg des SC Freiburg im Dreiländereck-Derby gegen den FC Basel. Noah Atubolu wurde nach dem Spiel für seine Leistung gelobt: „Er strahlt große Sicherheit aus“, so Freiburgs Trainer Julian Schuster.

Lothar Matthäus als TV-Experte bei RTL und RTL+

Die TV-Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Celta de Vigo wird von Laura Papendick moderiert, während Wolff Fuss das Spiel kommentiert und Lothar Matthäus als Experte fungiert. Parallel zur TV-Ausstrahlung zeigt RTL+ das Spiel auch im Livestream. In der Gruppenphase der Europa League warten auf den VfB Stuttgart neben Celta Vigo noch weitere anspruchsvolle Gegner wie Fenerbahce Istanbul, Feyenoord Rotterdam, AS Rom, Young Boys Bern und FC Basel.