VfB Stuttgart bei Real Madrid: „Atemberaubendes Stuttgart“ – das schreibt die spanische Presse

1 Undav beim 1:1-Ausgleich. Foto: dpa/Manu Fernandez

Der VfB Stuttgart hat im Bernabeu-Stadion zwar verloren, aber trotzdem toll gespielt, meint die spanische Sportpresse. So analysieren „Marca“ und „AS“ die packende Auftaktpartie in der Champions League.











Trotz der 1:3-Niederlage des VfB Stuttgart bei Real Madrid zollen die spanischen Sportmedien mit ihrer Millionenauflage dem Team Respekt für die spielerische Leistung: „Ein atemberaubendes Stuttgart scheitert immer wieder am Belgier Courtois, bevor der weiße Schlag kommt. Mbappé bringt den Meister in Führung, Undav gleicht aus, Rüdiger nimmt den Eckball von Modric mit dem Kopf und Endrick nietet den Ball ins Tor“, lautet eine Kurzzusammenfassung der in der spanischen Hauptstadt ansässigen Sport-Tageszeitung „Marca“, die Real sehr nahe steht. „Courtois hält das ewige Madrid am Leben“, so die erste Schlagzeile am Mittwochmorgen.