Der Frankfurter Trainer schiebt Fragen über seine Zukunft beiseite – und will einen großen Trumpf des VfB am Samstag aus dem Spiel nehmen.
Albert Riera steht seit Wochen im Fokus. Der extrovertierte Trainer von Eintracht Frankfurt polarisiert, eckt an – und soll übereinstimmenden Berichten zufolge vor dem Aus stehen. Ob er fürchte, dass das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) sein letztes auf der Bank der Hessen sein könnte? „Ich denke nicht eine Sekunde darüber nach“, so 44-Jährige zu den Journalisten auf der Pressekonferenz am Freitag: „Das ist euer Thema – meins ist Stuttgart.“