VfB auf dem Transfermarkt: VfB will Linksverteidiger Nazinho – wenn der Preis stimmt

Er wäre eine starke Alternative für die Position hinten links: Flavio Nazinho von Cercle Brügge wird in Stuttgart hoch gehandelt. Noch aber ist der Deal nicht in trockenen Tüchern.
Die Planung und Weiterentwicklung des eigenen Spielerkaders, das ist ein viel zitiertes Credo in Managerkreisen der Fußball-Bundesliga, sie läuft ja das ganze Jahr hindurch. Da macht auch der VfB unter Federführung von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner keine Ausnahme. Allerdings gibt es mit Blick auf das Sommer-Transferfenster auch die ganz heiße Phase, in welcher Nägel mit Köpfen gemacht werden – und die läuft jetzt an.