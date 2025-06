1 Für die Legenden-Elf des VfB noch immer am Ball: Andreas Beck. Foto: IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Der ehemalige VfB-Profi Andreas Beck spricht über das EM-Finale der deutschen U 21, seinen Triumph 2009 – und den möglichen Wechsel von Nick Woltemade zum FC Bayern.











An diesem Samstag ist es so weit: Die deutsche U-21-Auswahl will im Finale gegen England (21 Uhr/Sat 1) in Bratislava den EM-Titel klarmachen. Andreas Beck, ehemaliger Profi des VfB Stuttgart, hat 2009 den Titel mit der U 21 gewonnen. Er redet im Interview über heute und damals.