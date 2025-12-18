Veterinäramt erstattet Anzeige: Tierquälerei im Europa-Park? Hunde-Show fliegt aus dem Zirkus-Programm

Im Europa-Park Rust soll ein Hundetrainer des Winterzirkus Gewalt gegen die Tiere angewandt haben. Sowohl das Veterinäramt als auch die Tierrechtsorganisation Peta erstatten Anzeige.
Es sind heftige Vorwürfe, mit denen sich der Europa-Park in Rust derzeit konfrontiert sieht: Ein Hundetrainer des Ende November feierlich eröffneten Winterzirkus soll seine Tiere misshandelt haben – das behauptet die Tierrechtsorganisation Peta mit Verweis auf zugespielte Videoaufnahmen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet. „Wir hören Hunde, die Schmerzlaute von sich geben und sehen einen Mann, der ohne zu zögern massivste Gewalt an den Hunden ausübt“, sagt die Peta-Tierpsychologin Jana Hoger laut einer Pressemitteilung der Organisation.