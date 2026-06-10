Das größte Pannenprojekt der Deutschen Bahn wird fünf Jahre länger dauern und nochmal deutlich teurer. Das verschärft die Schieflage des hoch verschuldeten Staatskonzerns weiter.
Stuttgart 21 wird sich wegen anhaltender Bauprobleme um weitere fünf Jahre bis Ende 2031 verzögern und zudem nochmals deutlich teurer. Die bundeseigene Deutsche Bahn AG rechnet als Bauherr mit weiteren Mehrkosten von mindestens zwei bis drei Milliarden Euro, wie informierte Kreise unserer Redaktion bestätigten. Bisher sind rund 11,5 Milliarden Euro veranschlagt, bei Baubeginn 2010 waren es noch 4,5 Milliarden. Das Tunnelprojekt am Neckar, mit dem der Bahnverkehr in den Untergrund verlegt werden soll, wird demnach mindestens 14 Milliarden Euro verschlingen – nötige Ergänzungen noch nicht eingerechnet.