Verwuschelt im Bett: Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag

Zum siebten Hochzeitstag hat Heidi Klum einen kurzen Clip von sich und ihrem Ehemann Tom Kaulitz gepostet. Darin liegt das Paar mit verwuschelten Haaren im Bett und gönnt sich ein Gläschen auf die Liebe.
Am 22. Februar 2019 gaben sich Model Heidi Klum (52) und Musiker Tom Kaulitz (36) das Jawort. Das verflixte siebte Ehejahr hat das Paar nun überstanden - und scheint immer noch sehr verliebt und glücklich. Die "Germany's next Topmodel"-Gastgeberin widmete ihrem Mann liebevolle Zeilen und postete ein süßes Pärchenvideo.