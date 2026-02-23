Verwuschelt im Bett: Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag

Zum siebten Hochzeitstag hat Heidi Klum einen kurzen Clip von sich und ihrem Ehemann Tom Kaulitz gepostet. Darin liegt das Paar mit verwuschelten Haaren im Bett und gönnt sich ein Gläschen auf die Liebe.

Am 22. Februar 2019 gaben sich Model Heidi Klum (52) und Musiker Tom Kaulitz (36) das Jawort. Das verflixte siebte Ehejahr hat das Paar nun überstanden - und scheint immer noch sehr verliebt und glücklich. Die "Germany's next Topmodel"-Gastgeberin widmete ihrem Mann liebevolle Zeilen und postete ein süßes Pärchenvideo.

"Ich liebe Dich sooooo sehr Tom" Auf ihrem Instagram-Account schrieb Klum zum Hochzeitstag: "7 Jahre. WOW. Ich liebe Dich sooooo sehr Tom." Dazu veröffentlichte sie einen Clip, der das Paar mit verwuschelten Haaren im Bett zeigt. Die beiden stoßen auf ihre Liebe mit einem Glas Sekt an.

Entspannte Auszeit

Offenbar gönnten sich Klum und Kaulitz zum Siebenjährigen eine entspannte Zeit. Weitere Aufnahmen in ihrer Story zeigen sie beim Frühstück mit Bacon, Spielei, Avocado und Tomaten sowie am Pool beim Chipsessen. Auch ein Herz aus Rosenblättern gab es zum Hochzeitstag. Am Abend feierte Klum noch den Start ihrer neuen ProSieben-Doku "On & Off the Catwalk", deren zweite Folge am 1. März läuft.

2025 meldete sie sich ebenfalls mit Kuschelbild aus dem Bett

Auch 2025 gratulierte das Model mit einer süßen Liebeserklärung zum sechsten Hochzeitstag. "Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast", schrieb die vierfache Mutter auf ihrem Instagram-Account. Dazu teilte Klum ein Video, in dem sie ebenfalls mit ihrem Partner im Bett kuschelte. Das sechste Ehejubiläum verbrachte das Paar in Las Vegas.

Für Heidi Klum ist es die dritte, für Tom Kaulitz die zweite Ehe. Kennengelernt hat sich das Paar mit 16 Jahren Altersunterschied im Februar 2018 auf einer Party des Designers Michael Michalsky (59) kennen. Einen Monat später machte Klum die Beziehung auf Instagram öffentlich, im Mai 2018 legten sie in Cannes den ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt hin. Am 22. Februar 2019 heirateten sie im kleinen Kreis. Sechs Monate später folgte dann die große Hochzeit auf Capri.