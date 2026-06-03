Verteidiger des VfB Stuttgart: Neuer Vertrag geplant – Ramon Hendriks soll lange bleiben

Der VfB will seinen Verteidiger langfristig binden und zeitnah über eine Verlängerung sprechen. Dabei wird es auch ums Thema Geld gehen. Ein Blick auf die Zahlen und den Zeitplan.
Bis zuletzt hatte Ramon Hendriks hoffen dürfen, die persönliche Krönung der Saison blieb dann aber doch aus: Die Weltmeisterschaft findet ohne den Niederländer in Diensten des VfB Stuttgart statt, der insgesamt 32 U-Länderspiele in seiner Vita stehen hat und nun den Sprung ins A-Nationalteam anvisiert. Dass sein Name zuletzt immer wieder rund um die stark besetzte Elftal fiel, sagt aber schon einiges über die Entwicklung der vergangenen Monate. In denen ging es für Hendriks steil nach oben.