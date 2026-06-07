Verteidiger des VfB Stuttgart: „Lange Reha-Phase“ – Lorenz Assignon meldet sich nach Operation

Der Rechtsverteidiger des VfB rechnet nach seinem Schulter-Eingriff mit einer längeren Aufbauphase. Nun könnte Leonidas Stergiou wieder in den Fokus rücken.

Für Lorenz Assignon ging es nach der Saison erst einmal nicht in den Urlaub, sondern in den Operationssaal. Der Rechtsverteidiger des VfB Stuttgart unterzog sich einem geplanten Eingriff an der rechten Schulter – und gab im Anschluss ein erstes Update vom Krankenbett. „Alles ist gut gelaufen“, schrieb der 25-Jährige im sozialen Netzwerk Instagram in einer Story auf seiner Seite – und kündigte zugleich an, dass sich die Rückkehr auf den Platz hinziehen könnte: „Jetzt beginnt eine lange Phase der Reha.“

In der zurückliegenden Saison absolvierte Assignon 37 Pflichtspiele Dass Schulterverletzungen mitunter eine zeitintensive Angelegenheit sind, hat man auch beim VfB in den vergangenen Jahren erfahren. 2022 fiel Silas mehrere Monate aus, 2024 beschränkte es sich bei Justin Diehl indessen auf sechs Wochen. Zu Beginn der Vorbereitung Mitte Juli dürfte Assignon aber in jedem Fall fehlen, der in seiner ersten Saison für den VfB in 37 Spielen auf 2121 Pflichtspiel-Minuten gekommen war und sich einen Konkurrenzkampf mit Josha Vagnoman (2055 Minuten) geliefert hatte.

Leonidas Stergiou war zuletzt an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Damit wird es auf der Rechtsverteidiger-Position fürs Erste etwas übersichtlicher: Zum Ausfall von Assignon kommt der Abgang von Routinier Pascal Stenzel, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert worden war. So könnte sich die Türe für Leonidas Stergiou öffnen. Der sechsmalige Schweizer Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen und hatte zuvor für den VfB immerhin 38 Pflichtspiele absolviert.

Aber: Auch Stergiou war in den vergangenen beiden Jahren alles andere als konstant einsatzfähig und musste oft aussetzen – erst beim VfB mit Rückenproblemen und wegen einer Syndesmosenverletzung, dann in Heidenheim aufgrund von Adduktorenbeschwerden und eines Muskelfaserrisses. Wer also in der Saison 2026/27 bei den Stuttgartern rechts hinten verteidigen wird, ist noch mit einem Fragezeichen versehen.