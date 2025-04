Verteidiger des VfB Stuttgart: Kapitän-Lob für Debütant Luca Jaquez

7 Kam im Winter zum VfB: Luca Jaquez Foto: imago//Rene Nijhuis/MB Media

Der Defensivakteur läuft in Bochum erstmals von Beginn an für den VfB auf und zeigt eine solide Vorstellung – muss aber in der Schlussphase angeschlagen vom Feld. Das ist der Stand.











Link kopiert



Zwei Monate musste Luca Jaquez (21) auf sein Startelf-Debüt für den VfB Stuttgart warten – beim VfL Bochum lief der Winter-Neuzugang dann erstmals von Beginn an in der Innenverteidigung des Bundesligisten auf und fügte sich dabei in ein funktionierendes Kollektiv ein. „Ein sehr gutes Startelf-Debüt“ sah Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, während auch Kapitän Atakan Karazor ein Lob aussprach: „Luca hat ein sehr solides Spiel gemacht. Er ist ein sehr körperbetonter Spieler, das hat er gezeigt.“