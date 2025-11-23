Der Stuttgarter Innenverteidiger äußert sich zur Szene vor dem Dortmunder Treffer zum 3:2 und gibt Einblicke in die Worte, die in der Halbzeit in der Kabine gefallen sind.

Im Nachhinein war Finn Jeltsch ganz froh, dass sein Plan nicht aufgegangen war. In der 89. Minute hatte der Verteidiger des VfB Stuttgart mit allen Mitteln versucht, Dortmunds Karim Adeyemi regelwidrig zu Fall zu bringen und so beim Stand von 2:2 das Gegentor zu verhindern – wohl wissend, dass das für ihn aufgrund seiner Gelben Karte aus der ersten Hälfte den sicheren Platzverweis bedeutet hätte.

„Ich hätte die Gelb-Rote Karte in Kauf genommen für die Mannschaft in dem Moment", sagte Jeltsch im Anschluss – wozu es aber nicht kam, da Adeyemi einfach zu schnell entwischte und so in Kombination mit Maximilian Beier das 3:2 für den BVB erzielte (89.). Der VfB schlug durch Deniz Undav zurück – sehr zur Freude von Jeltsch, der damit um eine Sperre herumkam und zugleich den Punktgewinn bejubeln konnte: „Natürlich bin ich jetzt umso glücklicher, dass wir dann trotzdem unentschieden gespielt haben und ich nicht vom Platz geflogen bin."

Finn Jeltsch über Deniz Undav: „Er ist einfach ein geiler Typ“

Die frühe Gelbe Karte nach einer Grätsche gegen Nico Schlotterbeck (24.) beeinflusste zuvor durchaus das Spiel des 19-Jähririgen, der nicht immer mit vollem Risiko in die Zweikämpfe gehen konnte – aber unter dem Strich dennoch zwei Drittel seiner direkten Duelle mit dem Gegenspieler für sich entschied. „Natürlich war die Gelbe Karte im Kopf präsent“, betonte Jeltsch, „aber manchmal muss man das einfach ausschalten und sein Spiel spielen.“

Deniz Undav erhielt am Samstag viel Lob – auch von Finn Jeltsch. Foto: Baumann/Julia Rahn

Das tat auch der VfB, der sich in der Pause trotz des 0:2-Rückstandes nochmals einschwor. „Wir haben uns in der Halbzeit gesagt: Wir wissen, dass wir dagegenhalten können, wenn wir unsere Leistung bringen“, so Jeltsch. Das habe man in der zweiten Hälfte gesehen: „Da hatten wir die Chance, das Ding sogar noch komplett zu drehen. Die Moral war heute entscheidend. Wir haben zusammengehalten und daran geglaubt.“

Nicht zuletzt aber kam das Remis natürlich durch die drei Tore von Deniz Undav zustande, der an diesem Nachmittag auch bei Finn Jeltsch mächtig Eindruck hinterließ: „Er ist einfach ein geiler Typ, einfach top. Das war geisteskrank.“