Verteidiger des VfB Stuttgart: Abschied ohne Wehmut – „Fußballgott“ Pascal Stenzel sagt Lebewohl

Nach sieben Spielzeiten verlässt Pascal Stenzel den VfB – und ist dankbar über die große Wertschätzung von allen Seiten. Auch für die Zukunft hat der 30-Jährige einen Plan.
Nach sieben Jahren in Diensten des VfB ist nun das Ende gekommen. Der Stuttgarter „Fußballgott“, so hatten ihn die Fans auf den Rängen rund um das Marathontor des Berliner Olympiastadions ein letztes Mal gefeiert, zieht seinen Hut. Pascal Stenzel, der bereits im Sommer 2019 vom SC Freiburg an den Wasen gewechselt war, wird sich nach 139 Partien mit zwei Toren im Dress der Weiß-Roten einen neuen Verein suchen. Sein Vertrag beim VfB läuft zum 30. Juni aus – und wird nicht verlängert.