Versuchter Totschlag in Ludwigsburg: Streit eskaliert: Bauarbeiter schlägt Kollegen mit Eisenstange

Ein Streit zwischen zwei Bauarbeitern eskaliert am Nikolaustag in Ludwigsburg. Einer der Männer wurde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag vorläufig festgenommen.











Ein Streit zwischen zwei Bauarbeitern ist am Nikolaustag eskaliert. In der Wernerstraße in Ludwigsburg ist es nach Angaben der Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 51-jähriger soll demnach einem 41-Jährigen eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt haben. Daraufhin soll der 41-Jährige mit einer Metallstange auf den Kopf des 51-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber nach einer medizinischen Versorgung wieder entlassen werden. Wie es zu dem Streit kam ist noch unbekannt, so ein Polizeisprecher.